Ukraine-Unterstützer beraten in Paris

Paris: In der französischen Hauptstadt treffen sich Spitzenvertreter aus 31 Ländern zu einem außerordentlichen Ukraine-Gipfel. Bei den Beratungen der sogenannten "Koalition der Willigen" geht es unter anderem um mögliche Sicherheitsgarantien für Kiew, sollte es zu einer Waffenruhe mit Moskau kommen. Für Deutschland nimmt an dem Treffen der geschäftsführende Bundeskanzler Scholz teil. Der ukrainische Präsident Selenskyj, der bereits gestern in Paris eintraf, forderte die westlichen Verbündeten auf, gegenüber Russland stark zu bleiben. Kremlfreundliche Äußerungen aus den USA, so Selenskyj, schwächten derzeit den Druck auf Moskau. Frieden für Ukraine rücke damit nicht näher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2025 10:00 Uhr