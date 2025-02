Ukraine und USA einigen sich auf Rohstoffabkommen

Kiew: Die Ukraine hat sich mit den USA auf ein Rohstoffabkommen geeinigt. Entsprechende Berichte ukrainischer und internationaler Medien bestätigte das Präsidialamt in Kiew auf Nachfrage der ARD. Laut "Financial Times" hat die Ukraine etwas günstigere Bedingungen für sich ausverhandeln können, als sie zuletzt befürchten musste. Demnach soll unter anderem ein bilateraler Investitionsfonds entstehen, in den Einnahmen aus der Gewinnung natürlicher Ressourcen in der Ukraine fließen sollen. 50 Prozent des Volumens dieses Fonds sollen für den Wiederaufbau der Ukraine nach einem Ende der Kämpfe gegen Russland investiert werden. Im Abkommen nicht enthalten sind übereinstimmenden Berichten zufolge jedoch Sicherheitsgarantien vonseiten Washingtons für Kiew. Noch in den nächsten Tagen, so heißt es, könnte das Abkommen von beiden Seiten offiziell unterzeichnet werden.

