Ukraine und Russland wollen laut USA auf Angriffe im Schwarzen Meer verzichten

Russland und die Ukraine wollen offenbar auf Angriffe im Schwarzen Meer verzichten - das hat die US-Regierung in Washington mitgeteilt. Nach Angaben aus dem Weißem Haus haben sich die US-Unterhändler mit den Regierungen in Moskau und Kiew darauf verständigt, eine sichere Navigation im Schwarzen Meer möglich zu machen. Zudem habe man sich auf Maßnahmen geeinigt, um Angriffe auf die Energie-Infrastrukturen in Russland und der Ukraine zu stoppen. Die US-Regierung kündigte überdies an, erste Sanktionen auf russische Agrarprodukte aufzuheben.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 25.03.2025 17:00 Uhr