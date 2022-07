Ukraine und Russland wollen Abkommen zu Getreideexporten unterzeichnen

Nachrichtenarchiv - 22.07.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Bei den Verhandlungen über die Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gibt es einen Durchbruch: Die Ukraine und Russland wollen heute ein Abkommen unterzeichnen. Demzufolge soll es in Istanbul ein gemeinsames Kontrollzentrum geben, das von den Vereinten Nationen geleitet und mit Vertretern Russlands, der Ukraine sowie der Türkei besetzt sein soll. Wie aus Diplomatenkreise in New York verlautete, einigten sich die Parteien darauf, dass Schiffe aus und in Richtung Ukraine vorher in der Türkei durchsucht werden - etwa um sicherzustellen, dass sie keine Waffen geladen haben. Auch dürfen Schiffe in dem vereinbarten Korridor und die beteiligten Häfen den Informationen zufolge nicht angegriffen werden. Das Abkommen soll heute Nachmittag in Istanbul unterschrieben werden in Anwesenheit von UN-Generalsekretär Guterres und dem türkischen Präsident Erdogan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2022 06:00 Uhr