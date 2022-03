Ukraine und Russland verhandeln wieder

Nachrichtenarchiv - 29.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Vertreter Russlands und der Ukraine verhandeln zum ersten Mal seit fast drei Wochen wieder direkt miteinander. Die Gespräche in Istanbul unter türkischer Vermittlung sollen bis morgen dauern. Allerdings rechnen weder die Ukraine noch Russland mit einem Durchbruch, obwohl die russische Offensive offenbar an mehreren Fronten zum Stillstand gekommen ist. Der ukrainische Außenminister Kuleba bezeichnete es als Minimalziel, dass die humanitäre Lage in belagerten Städten wie Mariupol verbessert wird. Das Wunschziel sei ein stabiler Waffenstillstand. Aus Moskau heißt es lediglich, bislang hätten die Gespräche keine substanziellen Fortschritte gebracht. Es sei aber wichtig, dass sie persönlich fortgesetzt würden. In der Nacht wurden die Bewohner vieler ukrainischer Städte wieder mit Sirenen vor Luftangriffen gewarnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2022 09:00 Uhr