Ukraine und Russland verhandeln erstmals auf Regierungsebene seit Kriegsbeginn

Nachrichtenarchiv - 10.03.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Antalya: Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges in der Ukraine wird auf oberster Ebene verhandelt. Der ukrainische Außenminister Kuleba sitzt zur Stunde mit seinem russischen Kollegen Lawrow zusammen - auf Vermittlung der Türkei. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, äußerte sich im Morgenmagazin von ARD und ZDF zurückhaltend, inwieweit der ukrainische Präisdent Selenskyj zu territorialen Zugeständnissen an Russland bereit ist. Selenskyj hatte vorab angedeutet, von einem NATO-Beitritt seines Landes abzurücken. Melnyk hofft, dass bei den heutigen Gesprächen eine umfassende Waffenruhe vereinbart wird. Er kritisierte die deutsche Politik für ihre zögerliche Haltung, eine EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine zu schaffen. Um das künftige Miteinander geht es auch auf der Westbalkan-Reise von Bundesaußenministerin Baerbock. Sie versprach mehr europäisches und deutsches Engagement in der Region. Der russische Angriff auf die Ukraine sei eine Zäsur, sagte Baerbock in Sarajevo.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2022 10:00 Uhr