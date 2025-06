Ukraine und Russland verhandeln erneut in Istanbul

Istanbul: In der Türkei treffen sich am Mittag wieder Vertreter aus der Ukraine und aus Russland, um über ein Ende des Krieges zu verhandeln. Für die Ukraine nimmt Verteidigungsminister Umjerow teil. Inzwischen ist die Delegation aus Kiew eingetroffen, heißt es. Wen die russische Seite schickt, ist noch unklar. Moskau hatte in einem Memorandum im Vorfeld gefordert, dass für die Dauer einer Waffenruhe die westlichen Länder die Rüstungslieferungen an Kiew einstellen. Die Ukraine soll außerdem ihre Mobilmachung beenden. Selenskyj will die Freilassung Gefangener erreichen und die Rückkehr entführter Kinder. Offen ist welchen Einfluss die jüngste Attacke Kiews auf die Verhandlungen hat: Die Ukraine hatte verschiedene Militär-Flughäfen in Russland mit Drohnen angegriffen und große Teile der russischen Luftwaffe zerstört. Auch gestern Nacht und heute Früh hatten sich beide Länder gegenseitig mit Angriffen überzogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2025 09:00 Uhr