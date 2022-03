Ukraine und Russland unterbrechen ihre Verhandlungen

Kiew: Per Video haben die Ukraine und Russland heute über einen Waffenstillstand, einen Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine beraten. Ein Unterhändler in Kiew teilte inzwischen mit, die Verhandlungen seien bis morgen unterbrochen. - Unterdessen hat sich der ukrainische Außenminister Kuleba zufrieden mit der internationalen Darstellung des russischen Überfalls auf sein Land gezeigt. Die Ukraine gewinne den Informationskrieg, sagte Kuleba in einem Facebook-Video; und wörtlich: "Niemand auf der Welt glaubt den russischen Narrativen." Russland hatte den Angriff unter anderem damit begründet, dass die Ukraine von Nazis in der Führung befreit werden müsse. Der Einmarsch in die Ukraine habe aber dazu geführt, so Kuleba, dass das Land derzeit in der Welt so gut angesehen sei wie noch nie und viel Solidarität erfahre.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2022 16:00 Uhr