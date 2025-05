Ukraine und Russland schließen größten Gefangenenaustausch seit Kriegsbeginn ab

Kiew: Gut eine Woche nach dem ersten direkten Treffen von Vertretern Russlands und der Ukraine seit mehr als drei Jahren haben die Kriegsparteien ihren bislang größten Gefangenenaustausch abgeschlossen. Jeweils 303 Gefangene wurden heute an die Gegenseite übergeben. Seit vorgestern kamen damit wie vereinbart insgesamt je 1000 ukrainische und russische Gefangene frei. Der Austausch der Kriegsgefangenen war am 16. Mai als einziges konkretes Ergebnis der Gespräche in Istanbul vereinbart worden. Wenige Stunden zuvor hatte Russland die Ukraine erneut mit massiven Luftangriffen überzogen. Mindestens zwölf Menschen, unter ihnen zwei Kinder und ein Jugendlicher, wurden getötet. Der ukrainische Präsident Selenskyj und die EU-Außenbeauftragte Kallas riefen dazu auf, den Druck auf Moskau zu erhöhen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 15:00 Uhr