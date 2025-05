Ukraine und Russland schließen Gefangenenaustausch ab

Kiew: Die Ukraine und Russland haben den umfassendsten Austausch von Gefangenen seit Beginn des Krieges abgeschlossen. Heute wurden auf beiden Seiten noch einmal jeweils 303 Gefangene freigelassen. Der Austausch lief in mehreren Etappen seit Freitag, insgesamt kamen so jeweils 1000 Menschen auf freien Fuß. Der Austausch war das einzig konkrete Ergebnis der Gespräche in Istanbul vor zehn Tagen. Es waren die ersten direkten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine seit drei Jahren. Ungeachtet dessen hat Russland die Ukraine mit einem der heftigsten Angriffe seit Kriegsbeginn überzogen. Ukrainische Behörden sprachen von fast 300 Drohnen und rund 70 Raketen und Marschflugkörpern. Mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben, es gab viele Verletzte. Der ukrainische Präsident Selenskyj rief die westlichen Verbündeten auf, mehr Druck auf Moskau auszuüben, etwa durch Sanktionen. Den jüngsten Angriff bezeichnete er als Terror.

