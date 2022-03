Ukraine und Russland einigen sich auf Sicherheitskorridore für Zivilisten

Nachrichtenarchiv - 03.03.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Für die Zivilisten im ukrainischen Kriegsgebiet werden Sicherheitskorridore für Evakuierungen und Hilfslieferungen eingerichtet. Darauf haben sich Vertreter Russlands und der Ukraine bei ihren Verhandlungen in Belaruss geeinigt. Um die Korridore herum sollen der Vereinbarung nach die Waffen schweigen. Wann die Zonen eingerichtet werden wurde zunächst nicht bekannt. Beide Seiten haben sich nach Angaben eines ukrainischen Vertreters zudem auf eine dritte Gesprächsrunde verständigt. Ungeachtet der Verhandlungen wird derzeit in mehreren Regionen weiter erbittert gekämpft. Die heftigsten Gefechte werden nordwestlich der Hauptstadt Kiew gemeldet sowie nahe der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw und der Hafenstadt Mariupol im Süden. Die EU-Staaten einigten sich unterdessen darauf, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schnell und unkompliziert aufzunehmen. Sie werden zunächst einjähriges Aufenthaltsrecht in der Europäischen Union bekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2022 21:00 Uhr