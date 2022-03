Ukraine und Russland einigen sich auf Einrichtung humanitärer Korridore im Kriegsgebiet

Nachrichtenarchiv - 03.03.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Ukraine und Russland haben sich auf die Einrichtung von humanitären Korridoren im Kriegsgebiet geeinigt. Das teilten Vertreter beider Delegationen am Rande der Verhandlungen mit, die auf belarussichem Gebiet stattfinden. Einzelheiten der Vereinbarung sind momentan noch nicht bekannt. Ungeachtet der Verhandlungen hat die russische Armee ihre Angriffe in der Ukraine fortgesetzt, konnte aber offenbar weiterhin nur wenig Geländegewinne verzeichnen. Die ukrainischen Verteidigungslinien hielten, sagte Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft. Die Ukraine erhalte täglich Waffenlieferungen von internationalen Verbündeten. Zudem hätten sich bislang 16.000 Freiwillige aus dem Ausland gemeldet, um für die Ukraine zu kämpfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2022 20:00 Uhr