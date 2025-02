Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig eines Angriffs auf Internat

Sudscha: In der von Kiew kontrollierten Stadt in der russischen Region Kursk hat es einen tödlichen Raketenangriff auf das Wohnheim eines Internats gegeben. Die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig der Attacke. Laut ukrainischen Angaben hat eine russische Gleitbombe das Wohnheim getroffen. Dabei seien mindestens vier Menschen getötet worden und vier schwer verletzt worden. 84 Verschüttete, unter ihnen viele ältere Menschen, seien bisher aus den Trümmern des Wohnheims gerettet worden. Das russische Verteidigungsministerium erklärt dazu auf der Online-Plattform "Telegram", der gezielte Raketenangriff sei von ukrainischem Territorium aus erfolgt. Ukrainische Truppen waren Anfang August in das Gebiet um Kursk einmarschiert und kontrollieren dort seither Dutzende Ortschaften, darunter Sudscha.

