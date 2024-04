Ukraine und Russland berichten von gegenseitigen Angriffen

Moskau: Russland und die Ukraine berichten von neuen gegenseitigen Angriffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, bei dem Beschuss mit ukrainischen Drohnen seien zwei Zivilisten getötet worden. Die meisten Attacken hat es den Angaben zufolge in der Region Belgorod nahe der Grenze gegeben. Es seien auch Treibstoffdepots und Energieanlagen beschädigt worden. Die Ukraine berichtet wiederum von russischen Attacken. Wie das Militär mitteilte, kam in der Region Charkiw durch Artilleriebeschuss ein Mann ums Leben. In den Städten Saporischschja und Odessa wurden Objekte der Infrastruktur getroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 13:00 Uhr