Ukraine und Moldau sind nun EU-Beitrittskandidaten

Laut RKI dominiert Corona-Varianten BA.5 nun in Deutschland

Berlin: Ansteckendere Varianten des Omikron-Virus treiben die Corona-Sommerwelle in Deutschland an. Laut Robert-Koch-Institut ist der Erreger BA.5 nun auch in Deutschland vorherrschend und liegt bei über 50 Prozent. Der Virologe Drosten sieht einen exponentiellen Anstieg der Fallzahlen und rechnet im Herbst mit vielen krankheitsbedingten Ausfällen. Dem Spiegel sagte er, wie in anderen Ländern würden auch bei uns die Hospitalisierungs- und Todeszahlen wieder steigen, insgesamt aber viel weniger als im vergangenen Jahr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2022 03:00 Uhr