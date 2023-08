Ukraine und Kroatien einigen sich auf Getreideverschiffung

Meldungsarchiv - 01.08.2023 13:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Die Ukraine will künftig einen Teil ihrer Getreideernte über kroatische Häfen exportieren. Die Regierungen in Kiew und Zagreb haben sich darauf geeinigt, die Agrargüter über die Donau nach Kroatien zu verschiffen. Anschließend soll die Fracht per Eisenbahn an die Adriaküste gebracht werden. Um welche Exportmengen es dabei geht, wurde nicht mitgeteilt. Mitte Juli hatte die russische Regierung das Abkommen mit der Ukraine zur Verschiffung des Getreides auslaufen lassen. Seitdem blockiert die russische Marine wieder die Ausfuhr. Ukrainische Seehäfen wurden wiederholt mit Raketen und Drohnen angegriffen. Versuche der Ukraine, das Getreide auf dem Landweg über die EU auszuführen, werden von Nachbarstaaten wie Polen behindert. Viele Bauern dort befürchten einen Preisverfall, sollte ukrainisches Getreide auf den Markt gelangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.08.2023 13:45 Uhr