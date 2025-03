Ukraine stimmt Angriffs-Stopp auf Energie-Infrastruktur zu:

Nach dem Telefonat mit US-Präsident Trump hat auch der ukrainische Präsident Selenskyj diese selektive Waffenruhe grundsätzlich akzeptiert: Dies könne, Zitat, "ein erster Schritt in Richtung eines Endes des Krieges" sein, so Selenskyj. Gestern hatte sich Russland schon darauf eingelassen. Trump hat in dem Gespräch mit Selenskyj auch vorgeschlagen, alle Kraftwerke in der Ukraine in US-Eigentum zu überführen, um deren Sicherheit zu gewährleisten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.03.2025 21:00 Uhr