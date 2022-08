Ukraine startet Großoffensive zur Rückeroberung von Cherson

Nachrichtenarchiv - 29.08.2022 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben eine Großoffensive gestartet, um die besetzte Region Cherson zurückzuerobern. Das zuständige Militärkommando Süd rief die Zivilbevölkerung auf, die umkämpften Gebiete zu verlassen. Die russische Armee hatte die Großstadt Cherson kurz nach Beginn der Invasion eingenommen. Diese grenzt an die annektierte Schwarzmeer-Insel Krim und ist deshalb von strategischer Bedeutung. Die ukrainische Armee bereitete wochenlang die Gegenoffensive vor. Mit Hilfe moderner Waffensysteme aus dem Westen ist es Kiew in den vergangenen Wochen gelungen, den russischen Vorstoß in der Süd- und Ost-Ukraine erheblich zu verlangsamen. Allerdings gehen die russischen Angriffe unvermindert weiter. So meldete Kiew erneut weitere getötete Zivilisten. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2022 19:15 Uhr