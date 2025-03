Ukraine startet großangelegten Drohnen-Angriff auf Moskau

Ukrainische Drohnen greifen Moskau an: Russischen Angaben zufolge sind dabei mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 337 Drohnen habe das russische Militär insgesamt abgefangen. Es war der wohl größte ukrainische Drohnenangriff auf das Nachbarland seit Kriegsbeginn. In Saudi-Arabien beraten derweil Delegationen der Ukraine und der USA über mögliche Wege in Richtung Frieden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2025 11:45 Uhr