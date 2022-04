Ukraine spricht von Toten nach Raketeneinschlägen in Odessa

Nachrichtenarchiv - 23.04.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Odessa: Bei Luftangriffen auf die Stadt im Süden der Ukraine sind nach Angaben der Präsidialverwaltung fünf Menschen getötet und 18 verletzt worden. Ein Sprecher sagte, man rechne damit, noch mehr Opfer zu finden. Demnach wurden Wohngebäude und militärische Einrichtungen von Raketen zerstört. Das Verteidigungsministerium in Moskau gab am Abend bekannt, man habe mit Hochpräzisionsraketen ein Waffendepot der ukrainischen Armee in Odessa zerstört; dort seien aus dem Ausland gelieferte Waffen gelagert worden. Eine Rettungsaktion für Zivilisten aus Mariupol ist nach Angaben ukrainischer Behörden gescheitert - ein Sprecher des Bürgermeisters sagte, russische Truppen hätten eine Gruppe von 200 Menschen aufgelöst und sie vor Beschuss gewarnt. Der ukrainische Präsident Selenskyi hat Russland noch einmal damit gedroht, die Gespräche über ein Ende des Krieges abzubrechen. Er sagte wörtlich: "Wenn unsere Leute in Mariupol vernichtet werden, wenn ein Pseudo-Referendum über die Unabhängigkeit in Cherson stattfindet, dann tritt die Ukraine aus allen Verhandlungsprozessen aus".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2022 20:00 Uhr