Ukraine spricht von Straßenkämpfen in Kiew

Kiew: In der ukrainischen Hauptstadt kommt es nach Behördenangaben derzeit zu Straßenkämpfen mit russischen Truppen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen und dort zu bleiben. Die Menschen sollten sich nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten oder Balkone betreten, um nicht von Kugeln oder möglichen Trümmerteilen getroffen zu werden, hieß es. Präsident Selenskyj hatte vor einem Großangriff auf Kiew gewarnt und die Bevölkerung dazu aufgerufen, die Stadt entschlossen zu verteidigen. Auch aus vielen anderen Landesteilen werden schwere Kämpfe, Explosionen und Schüsse gemeldet. In der Stadt Wasylkiw, südlich der Hauptstadt, versuchen nach ukrainischen Angaben russische Fallschirmjäger zu landen. Inzwischen fliehen zehntausende Ukrainer in Nachbarstaaten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2022 07:00 Uhr