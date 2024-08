Ukraine spricht von schwersten Luftangriffen Russlands seit Wochen

Kiew: Die Ukraine spricht von einem der schwersten Luftangriffe seit Wochen. Ministerpräsident Schmyhal erklärte, Russland habe 15 der insgesamt 24 Regionen des Landes beschossen. Nach seinen Worten gibt es Tote und Verletzte. Das russische Militär habe Raketen, Marschflugkörper und Drohnen eingesetzt und vor allem die Energieversorgung attackiert. In Kiew und in anderen Landesteilen fiel der Strom aus. In der Hauptstadt eilten Tausende Menschen in die U-Bahn, um sich vor den Angriffen zu schützen. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte den massiven Angriff. Alle anvisierten Ziele seien getroffen worden - darunter auch Lager von Waffen, die westliche Länder geliefert hätten, so der Kreml.

