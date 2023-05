Ukraine spricht von Geländegewinnen rund um Bachmut

Kurzmeldung ein/ausklappen Klaus Reinhardt ist als Ärztepräsident wiedergewählt

Essen: An der Spitze der Bundesärztekammer steht für weitere vier Jahre Klaus Reinhardt. Der 62-Jährige wurde auf dem Ärztetag in Essen knapp in seinem Amt bestätigt. Er setzte sich gegen die Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund, Susanne Johna, durch. Die Bundesärztekammer vertritt die Interessen von mehr als 500.000 Ärztinnen und Ärzten. In seiner Bewerbungsrede hatte Reinhardt einen Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik gefordert. Die Probleme im Gesundheitswesen seien für die Gesellschaft ebenso bedeutend wie etwa der Klimawandel, so der Ärztepräsident.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.05.2023 13:15 Uhr