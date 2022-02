Ukraine soll von der EU Waffen und Ausrüstung für 500 Millionen Euro bekommen

Nachrichtenarchiv - 27.02.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU wird an die Ukraine Waffen und Ausrüstung im Wert von insgesamt 500 Millionen Euro liefern. Das bestätigte unser Korrespondent in Brüssel am Abend. Die Waffenlieferung hatte der EU-Außenbeauftragte Borrell vorgeschlagen. Das Geld soll von einem neuen Finanzierungsinstrument kommen, der sogenannten Europäischen Friedensfazilität. Sie ist bis 2027 mit fünf Milliarden Euro ausgestattet. Kommissionspräsidentin von der Leyen unterstrich, dass damit die Europäische Union zum ersten Mal Waffen an ein Land finanziert, das angegriffen wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 21:00 Uhr