Ukraine soll keine Waffen mehr aus Polen bekommen

Warschau: Polen will keine Waffen mehr an die Ukraine liefern. Das hat Ministerpräsident Morawiecki in einem Fernsehinterview angekündigt. Stattdessen werde man sich auf die Bewaffnung der eigenen Armee konzentrieren. Die Sicherheit der Ukraine werde man aber nicht aufs Spiel setzen, betonte Morawiecki. In den vergangenen Tagen hatte sich ein Streit zwischen beiden Ländern zugespitzt. Dabei ging es im Kern um das Importverbot für ukrainisches Getreide. Die Regierung in Warschau hatte gestern den ukrainischen Botschafter einbestellt, nachdem der ukrainische Präsident Selenskyj Polen vorgeworfen hatte, seine Solidarität nur vorzuspielen, durch derartige Verbote aber tatsächlich Russland zu unterstützen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2023 01:00 Uhr