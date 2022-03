Ukraine sieht russischen Teilabzug skeptisch

Kiew: In der Ukraine glaubt man nicht, dass Russland seine Militäraktivitäten rund um Kiew wie angekündigt verringert. Der ukrainische Generalstab sprach von einem Täuschungsmanöver. Der "sogenannte Truppenabzug" sei eher eine Rotation von Einheiten, mit der die ukrainische Militärführung getäuscht werden solle. Präsident Selenskyi sagte, das ukrainische Volk sei nicht naiv. - Auch in den USA überwiegt die Skepsis: Ein Pentagon-Sprecher warnte vor einem Ablenkungsmanöver und einer russischen Großoffensive an anderer Stelle. Aus dem Osten des Landes werden unterdessen weiter schwere Angriffe gemeldet: In Luhansk und Donezk sollen mehrere Wohngebiete beschossen - und in Mariupol rund 70 Menschen aus einer Entbindungsstation verschleppt worden sein. Diese Informationen stammen von ukrainischen Behörden und können nicht unabhägig verifiziert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2022 12:45 Uhr