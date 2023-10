Ukraine sieht bei Malta-Konferenz Rückhalt für eigene Friedensformel

Valletta: Auf Malta ist eine große Konferenz für eine Friedenslösung in der Ukraine zuende gegangen. Vertreter von über 60 Staaten haben daran teilgenommmen. Die ukrainische Regierung zeigte sich am Ende des Treffens mit ihren Vorgaben für eine Friedenslösung bestätigt. Das Präsidialamt in Kiew nannte hierzu unter anderem die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine. Kiew betrachtet die Konferenz in Malta als Vorbereitungstreffen für einen späteren Friedensgipfel. Der Aggressor Russland nahm nicht teil.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2023 17:00 Uhr