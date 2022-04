Ukraine setzt auf Vermittlung von Guterres in Moskau

Nachrichtenarchiv - 25.04.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Zur Rettung eingeschlossener Zivilisten und Soldaten aus dem Stahlwerk Azowstal in der Hafenstadt Mariupol setzt die Ukraine auf Vermittlung von UN-Generalsekretär Guterres. Die ukrainische Vizeregierungschefin Wereschtschuk verwies darauf, dass Guterres morgen mit der russischen Führung in Moskau sprechen will und am Donnerstag nach Kiew kommt. Zuvor hatte sie russische Darstellungen zurückgewiesen, dass sich Soldaten und Zivilisten ab dem Mittag über einen Korridor aus dem Industriewerk in Sicherheit bringen könnten. Diese Vereinbarung gebe es nicht, schrieb Wereschtschuk im Nachrichtenkanal Telegram. Morgen empfängt die US-Regierung ihre Verbündeten zu einer Sicherheitskonferenz auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Es geht um die militärische Stärkung der Ukraine. Der Einladung von US-Verteidigungsminister Austin sind Verteidigungsminister und Generalstabschefs aus 20 Ländern gefolgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2022 22:00 Uhr