Ukraine setzen US-Raketen vom Typ ATACMS ein

Kiew: Die Ukraine hat laut Präsident Selenskyj US-amerikanische Raketen vom Typ ATACMS erhalten und auch schon eingesetzt. In seiner abendlichen Videoansprache dankte Selenskyj den USA und sagte, die Raketen hätten sich als sehr präzise erwiesen. Die Ukraine hatte die USA um solche Raketen gebeten, um Nachschublinien, Eisenbahnnetze und Luftwaffenstützpunkte in den von Russland besetzten Gebieten besser angreifen zu können. Es hatte aber bislang keine Bestätigung gegeben, dass solche Raketen geliefert wurden. Die USA hatten dies wiederholt abgelehnt - unter anderem, weil sie ausschließen wollten, dass damit Ziele in Russland selbst angegriffen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 19:00 Uhr