Ukraine schlägt Nordmazedonien bei der Fußball-EM

Nachrichtenarchiv - 17.06.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bukarest: Bei der Fußball-Europameisterschaft hat die Ukraine ihre Chance aufs Achtelfinale gewahrt. Gegen Nordmazedonien gelang den Ukrainern nach dem 2:3 gegen die Niederlande ein 2:1-Erfolg. Die Mazedonier kassierten dagegen die zweite Niederlage. [Um 21 spielen in dieser Gruppe C noch die Niederlande und Österreich gegeneinander. In einer Stunde beginnt die Partie Belgien gegen Dänemark in der Gruppe B. ]

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2021 17:00 Uhr