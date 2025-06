Ukraine schickt Delegation zu Verhandlungen nach Istanbul

Kiew: Die Ukraine hat den russischen Vorschlag für eine weitere Verhandlungsrunde über das Ende des Krieges angenommen. Eine Delegation unter der Führung von Verteidigungsminister Umjerow werde morgen an den Gesprächen in Istanbul teilnehmen, teilte der ukrainische Präsident Selenskyj mit. Ziel müsse eine bedingungslose Waffenruhe sein, die Freilassung Gefangener und die Rückkehr entführter Kinder. Russland hatte das Treffen vor wenigen Tagen vorgeschlagen und ein Memorandum mit den eigenen Positionen angekündigt. Ukrainische Forderungen, dies vorab einsehen zu dürfen, wurden zurückgewiesen. Die Ukraine hatte daraufhin ihre Teilnahme an den Gesprächen in Frage gestellt. - Vor zwei Wochen hatte es eine erste Verhandlungsrunde gegeben - ein großer Gefangenenaustausch blieb dabei jedoch das einzig greifbare Ergebnis. Erst dieses Wochenende hat Russland seine Angriffe auf die Ukraine noch einmal verstärkt.

