Ukraine-Russland-Gespräche in der Türkei haben begonnen

Russland und die Ukraine sind in Istanbul zu direkten Gesprächen zusammengekommen. Die Hoffnung, dass es erste Schritte in Richtung Waffenruhe gibt, sind nicht sehr hoch. Die Ukraine meldet aus der Nacht russische Drohnen- und Raketenangriffe. Mindestens fünf Menschen seien getötet und weitere verletzt worden. Russlands Militär berichtete wiederum von ukrainischen Angriffsversuchen in Grenznähe.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.06.2025 13:00 Uhr