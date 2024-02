Ukraine ruft landesweiten Luftalarm wegen russischer Langstreckenbomber aus

Kiew: In der Ukraine ist am Morgen erneut landesweiter Luftalarm ausgerufen worden. Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, waren zuvor mehrere Langstreckenbomber im Norden Russlands gestartet. Kiews Bürgermeister Klitschko erklärte, die Abwehrsysteme hätten alle Geschosse zerstört. Aus den Gebieten Saporschschja, Lwiw und Poltawa wurden allerdings Explosionen gemeldet. In Saporischschja sei eine Person verletzt worden, hieß es. Russland gab seinerseits einen ukrainischen Drohnenangriff auf ein Öldepot in der südwestlichen Region Kursk bekannt. Dabei sei ein Brand in der Anlage ausgelöst worden, erklärte der zuständige Gouverneur im Nachrichtendienst Telegram. Verletzte habe es nicht gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 09:00 Uhr