Ukraine rückt offenbar weiter gegen russische Truppen vor

Zentrale Gedenkfeier zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt hat begonnen

Erfurt: Bundesratspräsident Ramelow hat zum Tag der Deutschen Einheit für ein Miteinander auf Augenhöhe geworben. Beim zentralen Festakt in Erfurt sagte der Ministerpräsident Thüringens, nur durch Gemeinsamkeit und Solidarität könnten die aktuellen Herausforderungen gemeistert werden. Bundestagspräsidentin Bas warb ebenfalls für Zusammenhalt und Zuversicht. Ihren Worten zufolge sollten sich die Menschen in Deutschland an den Mut in der Wendezeit erinnern. Seit 1990 seien viele Krisen bewältigt worden. Das Wichtigste in diesen Zeiten sei Zusammenhalt gewesen. Kurz vor Beginn des zentralen Festakts hat sich Bundeskanzler Scholz in Bezug auf die Energieknappheit geäußert. Er versicherte erneut, Deutschland werde durch diesen Winter kommen.

