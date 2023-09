Ukraine reicht bei WTO Klage gegen drei EU-Länder ein

Kiew: Die Ukraine hat vor der Welthandelsorganisation Klage gegen die EU-Nachbarländer Polen, Slowakei und Ungarn eingelegt, weil sie die Einfuhr von Lebensmitteln aus der Ukraine verbieten. Die Regierung in Kiew wirft ihnen vor, ihre internationalen Verpflichtungen zu verletzen. Konkret geht es um ukrainische Getreide-Lieferungen. Die Ukraine versucht derzeit, statt über das umkämpfte Schwarze Meer Agrargüter über den Landweg zu exportieren. Weil in den Nachbarländern dadurch die Getreidepreise sanken, gab es Proteste der dortigen Landwirte. Die drei EU-Länder hatten Beschränkungen erlassen, um die eigenen Wirtschaft zu schützen. Der slowakische Landwirtschaftsminister Bires zeigte sich am Abend überrascht von der Klage aus Kiew, kündigte jedoch an, sein Land werde an dem Importverbot festhalten. Man sei aber weiter mit der Ukraine solidarisch und werde sie unterstützen ihr Getreide auf den Weltmarkt zu bringen, betonte Bires weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2023 02:00 Uhr