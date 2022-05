Ukraine rechnet mit verstärkten russischen Angriffen im Osten

Demonstrationen zum 1. Mai verlaufen bislang weitgehend ruhig

Schon am Vortag des 1. Mai hat es in Berlin und Leipzig Demonstrationen gegeben. In der Hauptstadt verliefen die Proteste nach Polizeiangaben weitgehend ruhig. Allerdings habe es einige Festnahmen gegeben. In Leipzig steckten Demonstranten eine zuvor errichtete Barrikade in Brand. Für heute sind bundesweit Demonstrationen zum Tag der Arbeit geplant, auch linksradikale Gruppen haben zu Protesten aufgerufen, es wird wieder mit Ausschreitungen gerechnet.

