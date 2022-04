Ukraine rechnet mit verstärkten Angriffen im Osten

Lauterbach empfiehlt weiterhin Masken

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach empfiehlt, weiter Masken in Innenräumen zu tragen. Das Risiko, sich zu infizieren, sei selten höher gewesen als jetzt, sagte er im Deutschlandfunk. Aus medizinischer Sicht hätte er eine Maskenpflicht und andere Schutzregeln weiter für richtig gehalten, rechtlich sei es deutschlandweit aber nicht mehr möglich gewesen. Ab morgen sind Mund- Nasen-Bedeckungen nur noch in Bussen und Bahnen sowie in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen vorgeschrieben. Strengere Auflagen gelten nur in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Unabhängig davon können Firmen und Geschäfte nach Hausrecht weiterhin Masken verlangen. In Bayern will nach einer Umfrage des Handelsverbands jeder neunte Einzelhändler weiterhin das Tragen einer Maske fordern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2022 16:15 Uhr