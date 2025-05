Ukraine rechnet mit Merz-Zusage für Waffenlieferungen

Kiew: Die Ukraine geht davon aus, dass Bundeskanzler Merz dem Land neue Waffenlieferungen zusagt. Botschafter Makeiev sagte zum Auftakt von Merz' Besuch in Kiew auf eine entsprechende Frage, er sei sich sicher. Einzelheiten nannte er nicht. Kanzler Merz, der französische Präsident Macron, der britische Premierminister Starmer und Polens Ministerpräsident Tusk sind nach Kiew gereist, um ihre Solidarität mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu demonstrieren. Außerdem wollen sie für eine 30-tägige Waffenruhe im Krieg zwischen Russland und der Ukraine werben. Russland macht eine solche Feuerpause von einem Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine abhängig. Kreml-Sprecher Peskow sagte, andernfalls werde es einen Vorteil für die Ukraine geben. Das Land werde die Waffenruhe dazu nutzen, um ihre totale Mobilmachung fortzusetzen, so Peskow.

