Ukraine pocht auf eindeutige Beitrittszusage der Nato

09.07.2023 10:00 Uhr

Moskau: Kurz vor dem Nato-Gipfel kommende Woche pocht die Ukraine auf eine eindeutige Zusage, in das Bündnis aufgenommen zu werden. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev sagte, auch wenn der Beitritt nicht von heute auf morgen passiere, erwarte man, dass die Nato keine Zweideutigkeit mehr zulässt. Am Dienstag und Mittwoch kommen die Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Staaten im litauischen Vilnius zusammen. US-Präsident Biden reist schon heute nach Europa, er wird am Abend in London erwartet. Dort sind Gespräche mit dem britischen Premier Sunak und König Charles geplant. Russland verurteilte unterdessen die vorzeitige Heimkehr mehrerer ukrainischer Asow-Kommandeure aus der Türkei. Deren Rückkehr in die Ukraine sei ein direkter Verstoß gegen die bestehenden Vereinbarungen, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Die Offiziere waren im Rahmen eines Gefangenen-Austauschs an die Türkei übergeben worden unter der Bedingung, dort bis Kriegsende zu bleiben.

