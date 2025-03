Ukraine pocht auf Beteiligung Europas an Friedensverhandlungen

Kiew: Nach der Einigung zwischen den USA und der Ukraine über eine vorläufige Waffenruhe steht die Reaktion Russlands noch aus. Die Regierung werde ihre eigenen Entscheidungen über den Konflikt in der Ukraine treffen, erklärt eine Sprecherin des Außenministeriums. Was das konkret bedeutet, bleibt vorerst offen. Derweil hält die Ukraine an der Position fest, dass die europäischen Partner an Friedensverhandlungen beteiligt werden müssen. Außenminister Sybiha erkärte nach dem Treffen in Saudi-Arabien: Keine Entscheidungen über die langfristige Sicherheit Europas ohne Europa. - Vertreter der USA und der Ukraine hatten sich gestern in Dschidda auf eine 30-tägige Feuerpause verständigt. Dafür liefern die USA ab sofort wieder Waffen an die Ukraine und stellen auch wieder Geheimdienst-Informationen zur Verfügung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2025 10:00 Uhr