Ukraine ordnet Teilmobilmachung an

Kiew: Angesichts der Eskalation im Osten des Landes hat die Ukraine eine Teilmobilmachung angeordnet. Seit dem Morgen werden Reservisten zu den Waffen gerufen. Für eine generelle Mobilmachung sieht Präsident Selenskyj keinen Anlass, wie er in einer Ansprache betont hat. Wichtiger sei es, die Wirtschaft im Land am Laufen zu halten. Zugleich hat der ukrainische Sicherheitsrat für das ganze Land den Ausnahmezustand ausgerufen. Dieser gilt nun zunächst für 30 Tage. Laut dem Sekretär des Sicherheitsrats können nun etwa Ausgangssperren in der Ukraine verhängt werden. Russlands Präsident Putin hat indes den Westen für die Eskalation der Krise verantwortlich gemacht und die Aktion seines Landes mit fehlenden Sicherheitsgarantien begründet. Russland verlangt die verbindliche Zusage der Nato, die Ukraine nicht als Mitglied aufzunehmen. Außerdem solle der Westen die Annexion der Krim anerkennen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.02.2022 11:45 Uhr