Ukraine nimmt systematisch russische Raffinerien unter Beschuss

Kiew: Als Vergeltung für den russischen Angriffskrieg hat die Ukraine im Nachbarland mit Drohnenangriffen weitere Ölraffinerien in Brand gesetzt. So wurde in der vergangenen Nacht südöstlich von Moskau eine Anlage der Konzerns Rosnet getroffen, wie die Behörden mitteilten. Im Gebiet Rostow am Don musste der größte Hersteller von Ölprodukten in Südrussland nach einer Drohnenattacke die Fabrik stilllegen. Schon in der Nacht zuvor hatten ukrainische Angriffe einen Brand in einer Raffinierie und in einem Tanklager verursacht. Wie aus Geheimdienstkreisen verlautete, will Kiew die Versorgung der russischen Truppen mit Treibstoff abschneiden sowie Moskaus Einnahmen aus Ölverkäufen verringern. Ein wirksames Mittel gegen die Drohnen aus der Ukraine scheint das russische Militär bislang nicht gefunden zu haben. Kremlsprecher Peskow riet dem Verteidigungsministerium dringend, über einen besseren Schutz industrieller Anlagen nachzudenken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.03.2024 18:45 Uhr