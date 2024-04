Ukraine meldet Zerstörung von sechs russischen Flugzeugen

Kiew: Die Ukraine meldet die Zerstörung von sechs russischen Flugzeugen. Aus Verteidigungskreisen hieß es, es habe einen nächtlichen Angriff auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt in der Region Rostow gegeben. Dabei seien acht weitere Militärmaschinen schwer beschädigt worden. Den Angaben zufolge handelte es sich bei der Attacke um einen Spezialeinsatz des ukrainischen Geheimdienstes gemeinsam mit der Armee. Russland hatte zuvor gemeldet, dass die Ukraine in der Nacht und am Morgen dutzende Drohnen auf russische Regionen gerichtet habe. Mehr als 50 Drohnen seien abgewehrt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2024 12:00 Uhr