Ukraine meldet zahlreiche russische Angriffe am Montag

Kiew: Die Ukraine wirft Russland ungeachtet der Forderungen nach einer Waffenruhe zahlreiche Angriffe vor. Wie der Generalstab in Kiew mitgeteilt hat, wurden im gestrigen Tagesverlauf 133 Attacken an verschiedenen Orten gezählt. Der Kreml hat sich dazu nicht geäußert. In den Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine hatten die USA und mehrere EU-Staaten gemeinsam mit der Ukraine eine Feuerpause verlangt und andernfalls mit weiteren Sanktionen gedroht. Moskau lehnt das ab, zeigte sich aber für Gespräche mit der Ukraine am Donnerstag in der Türkei offen.

