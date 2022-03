Ukraine meldet weitere Luftangriffe auf Städte

Nachrichtenarchiv - 09.03.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die ukrainische Regierung meldet weitere Luftangriffe auf Städte des Landes. Dabei sind den Angaben zufolge mehrere Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. So teilte der Zivilschutz mit, dass unter anderem in der Stadt Malyn drei Erwachsene und zwei Kinder starben, als Bomben mehrere Häuser zerstörten. Auch aus der umkämpften Großstadt Charkiw werden mehrere Tote gemeldet. Ukrainische Behörden werfen Russland vor, zivile Einrichtungen anzugreifen. Unabhängige Angaben dazu gibt es nicht. Derweil hat Russland auch für heute die Öffnung mehrerer Fluchtkorridore in der Ukraine angekündigt. Russische Nachrichtenagenturen melden unter Berufung auf das Verteidgungsministerium, dass von 8 Uhr deutscher Zeit an lokale Waffenruhen gelten sollen. So sollen Menschen aus die belagerten Städte Kiew, Sumy, Charkiw, Mariupol und Tschernihiw verlassen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2022 06:00 Uhr