Ukraine meldet weitere 500 getötete oder verletzte russische Soldaten

Kurzmeldung ein/ausklappen EU bietet China kostenlose Impfstoffe an

Brüssel: Die Europäische Union bietet China kostenlose Impfstoffe an, um die Corona-Welle einzudämmen. Nach Angaben der EU-Kommission hat die Regierung in Peking bisher aber nicht darauf reagiert. Bislang dürfen in China an Einheimische nur im Land hergestellte Vakzine verimpft werden. Die verpflichtenden Corona-Tests in mehreren Ländern für Reisende aus der Volksrepublik kritisierte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking. Die Einreisebeschränkungen hätten keine wissenschaftliche Grundlage und seien teilweise inakzeptabel, hieß es. Morgen wollen die EU-Länder über eine gemeinsame Haltung in der Frage beraten. Frankreich, Spanien und Italien haben bereits Einreise-Beschränkungen verhängt, Deutschland lehnt sie bisher ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2023 16:00 Uhr