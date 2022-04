Ukraine meldet Verstärkung der russischen Truppen im Osten

Nachrichtenarchiv - 27.04.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Charkiw: Russland hat nach ukrainischen Angaben weiteres Militär in den Osten des angegriffenen Landes verlegt. Wie der Generalstab der Ukraine in der Früh auf Facebook mitteilte, soll mit weiteren Bataillonen die russische Offensive im Osten beschleunigt werden. Angaben von russischer Seite liegen dazu derzeit nicht vor. Die Ukraine meldet derweil aus dem Gebiet Donezk und der Großstadt Charkiw weitere Tote und Verletzte durch russische Angriffe. Russland wiederum berichtet vom Brand eines Munitionsdepots in der Region Belgorod an der ukrainischen Grenze. Dabei gab es demnach keine Opfer. Seit Beginn des Kriegs hat es mehrmals Zwischenfälle und Beschuss von Orten auf russischer Seite gegeben.

27.04.2022 09:00 Uhr