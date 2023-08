Ukraine meldet Tote und Verletzte nach russischen Angriffen

Kiew: In der Ukraine sind in der vergangenen Nacht bei russischen Angriffen zahlreiche Menschen getötet oder verletzt worden. Allein bei zwei Raketeneinschlägen in der Innenstadt von Pokrowsk im Osten des Landes starben nach Angaben des Innenministeriums sieben Menschen, 67 wurden verletzt. Unter den Verletzten sollen 29 Polizisten und sieben Mitarbeiter von Rettungskräften sein. Bei den Angriffen seien Wohnhäuser, ein Hotel, Geschäfte und Amtsgebäude beschädigt worden. Folgenschwere Angriffe hat es auch in Cherson gegeben sowie in der Region Charkiw.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2023 12:00 Uhr