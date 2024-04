Ukraine meldet Tote nach russischem Beschuss in der Region Saporischschja

Saporischschja: Die ukrainischen Behörden melden drei Tote nach einem russischen Angriff auf die Region Saporischschja. Wie der zuständige Gouverneur mitgeteilt hat, ist ein Haus in der Nähe der Front getroffen worden, in dem sich die drei Opfer aufgehalten haben. Zwei weitere Menschen wurden demnach verletzt. Auch in der Region Charkiw im Nordosten des Landes sind drei Menschen bei einem russischen Angriff verletzt worden. In der russischen Grenzregion Belgorod sind ein Mädchen getötet und vier weitere Menschen verletzt worden, nachdem die Trümmer einer abgeschossenen ukrainischen Drohne herabgestürzt sind. Moskau beschuldigt Kiew zudem, das Atomkraftwerk Saporischschja beschossen zu haben. Nach Angaben des Konzern Rosatom sind dabei drei Menschen verletzt worden. Eine Drohne sei demzufolge auf der Kuppel des Kraftwerks explodiert, habe aber keinen Schaden angerichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2024 21:00 Uhr