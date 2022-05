Ukraine meldet Tote nach Luftangriff auf Schule im Gebiet Luhansk

Nachrichtenarchiv - 08.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Bei einem russischen Luftangriff auf eine Schule im Gebiet Luhansk sollen am Vormittag etliche Menschen ums Leben gekommen sei. Die ukrainischen Behörden sprechen von möglicherweise bis zu 60 Toten. In der Schule hatten etwa 90 Personen Schutz gesucht - 30 von ihnen konnten demnach gerettet werden. Zwei wurden dem Gouverneur zufolge tot geborgen. Er vermutet, dass unter den Trümmern der Schule kein weiterer Mensch überlebt hat. In der vergangenen Nacht hat es in der Ukraine wieder mehrere Angriffe gegeben, vor allem im Osten und Süden. In weiten Teilen des Landes wurde außerdem Luftalarm ausgelöst, auch in der Hauptstadt Kiew. Dort wird heute Bundestagspräsidentin Bas erwartet. Auf Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten Stefantschuk soll sie an einem Gedenken zum Ende des Zweiten Weltkriegs teilnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2022 08:00 Uhr